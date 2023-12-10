Норвегия уверенно выиграла мужскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене

Йоханнес Бё Фото: globallookpress.com
Второй к финишу пришла команда Франции, а замкнула тройку призеров Германия.
Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины
- 1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
- 2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0 + 6).
- 3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1 + 9).