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    Норвегия уверенно выиграла мужскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    Мужскую эстафету в Хохфильцене (Австрия) на этапе Кубка мира по биатлону уверенно выиграла сборная Норвегии.

    Йоханнес Бё
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    Йоханнес Бё

    Второй к финишу пришла команда Франции, а замкнула тройку призеров Германия.

    Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины
    • 1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
    • 2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0 + 6).
    • 3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1 + 9).
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