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    Российский пловец Колесников не будет выступать на ОИ-2024 в Париже

    Прочие Плавание Олимпизм
    Российский пловец Климент Колесников отметил, что пропустит Олимпиаду 2024 года в Париже из-за условий допуска до соревнований.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    «Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними.

    Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

    Напомним, 8 декабря МОК разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в Олимпиаде в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

    Игры 2024 года в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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