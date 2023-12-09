Российский пловец Колесников не будет выступать на ОИ-2024 в Париже

Климент Колесников Фото: globallookpress.com
«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними.
Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».
Напомним, 8 декабря МОК разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в Олимпиаде в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.
Игры 2024 года в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.