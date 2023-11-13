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    Тарпищев сообщил, когда могут принять решение по допуску российских теннисистов на Олимпиаду-2024

    Прочие Олимпизм
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможном допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Что нужно сделать, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже? Наша добрая воля и благосклонность международной федерации. Мы попадаем всем составом, результатов хватает, чтобы мы попали по всем разрядам.

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    • Но решение будет не сейчас, дедлайн — после "Ролан Гаррос". То есть примерно май, но может решиться и раньше, в январе.

    Там будут юниорские Олимпийские игры в Южной Корее, может, там решится. Не все от нас зависит, ждем», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

    Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Напомним, ранее МОК объявил о временном отстранении Олимпийского комитета России.

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