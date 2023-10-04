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    МОК не допустил россиян к участию в юношеских ОИ-2024

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) ответила на вопрос о том, смогут ли российские атлеты под нейтральным флагом принять участие в зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году.

    МОК не допустил россиян к участию в юношеских ОИ-2024
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    МОК не допустил россиян к участию в юношеских ОИ-2024

    «Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — говорится в заявлении МОК.

    Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея). 3 октября на стадионе Игр 1896 года в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.

    Решение проводить подобные юношеские соревнования было принято в 2007 году. Начиная с 2010 года, прошло уже шесть таких Олимпиад — по три зимних и летних.

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