МОК не допустил россиян к участию в юношеских ОИ-2024 Фото: globallookpress.com
«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — говорится в заявлении МОК.
Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея). 3 октября на стадионе Игр 1896 года в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.
Решение проводить подобные юношеские соревнования было принято в 2007 году. Начиная с 2010 года, прошло уже шесть таких Олимпиад — по три зимних и летних.