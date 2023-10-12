В МОК объявили о временном отстранении Олимпийского комитета России

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР).

В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию, поскольку это нарушает территориальную целостность НОК Украины.

«Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК.

Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже и в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине», — говорится в заявлении.

Напомним, что 5-го октября вышеперечисленные области были включены в Олимпийский комитет России.