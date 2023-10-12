ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • 18:12
    • Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеским матч с Камеруном
  • 17:11
    • В МОК объявили о временном отстранении Олимпийского комитета России
  • 16:52
    • Касаткина обыграла Бай и вышла в четвертьфинал турнира Чжэнчжоу
  • 15:28
    • Павлюченкова победила Аддад-Майю и пробилась в 1/4 финала турнира в Гонконге
  • 14:47
    • «Ак Барс» в гостях одолел «Амур» и возглавил таблицу Восточной конференции
    Все новости спорта

    В МОК объявили о временном отстранении Олимпийского комитета России

    Прочие Вокруг спорта Олимпизм
    Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР).

    Флаг Олимпийских игр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флаг Олимпийских игр

    В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию, поскольку это нарушает территориальную целостность НОК Украины.

    «Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК.

    Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже и в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине», — говорится в заявлении.

    Напомним, что 5-го октября вышеперечисленные области были включены в Олимпийский комитет России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Молдаване смогут удивить шведов?
  • Швеция — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швеция — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному