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    Все новости спорта

    Немов: Не сомневался, что Чусовитина пойдет на еще один рекорд

    Прочие Спортивная гимнастика Олимпизм
    Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о желании 48-летней Оксаны Чусовитиной, которая представляет Узбекистан, участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже.

    Алексей Немов
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    Алексей Немов

    «Знаете, так как мы уже давно дружим, я, честно говоря, не сомневался в том, что она пойдет на еще один рекорд.

    Оксана чувствует в себе силы и понимает, что она может сделать это. Я, конечно, удивлен, но был готов к этому.

    Я желаю, чтобы Оксана смогла воплотить свои мечты на еще одной Олимпиаде, так что будем ждать.

    Кстати, она совсем скоро к нам приедет, 21 октября, выступать на шоу "Легенды спорта", и тогда я ее попытаю, в хорошем смысле слова (смеется).

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    • Считаю, что все возможно. Судя по тому, что я видел на Чемпионате мира в финале на прыжках, думаю, что Оксана вполне способна попасть на Олимпиаду по отдельным видам многоборья. Хотя, насколько мне известно, сейчас она работает с четырьмя снарядами», — приводит слова Немова «Спорт-Экспресс».

    Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и чемпионка Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

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