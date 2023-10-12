Немов: Не сомневался, что Чусовитина пойдет на еще один рекорд

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастикевысказался о желании 48-летней, которая представляет Узбекистан, участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже.

«Знаете, так как мы уже давно дружим, я, честно говоря, не сомневался в том, что она пойдет на еще один рекорд.

Оксана чувствует в себе силы и понимает, что она может сделать это. Я, конечно, удивлен, но был готов к этому.

Я желаю, чтобы Оксана смогла воплотить свои мечты на еще одной Олимпиаде, так что будем ждать.

Кстати, она совсем скоро к нам приедет, 21 октября, выступать на шоу "Легенды спорта", и тогда я ее попытаю, в хорошем смысле слова (смеется).

Считаю, что все возможно. Судя по тому, что я видел на Чемпионате мира в финале на прыжках, думаю, что Оксана вполне способна попасть на Олимпиаду по отдельным видам многоборья. Хотя, насколько мне известно, сейчас она работает с четырьмя снарядами», — приводит слова Немова «Спорт-Экспресс».

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и чемпионка Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.