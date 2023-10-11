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    48-летняя гимнастка Чусовитина хочет пройти отбор на Олимпиаду в Париже

    Прочие Спортивная гимнастика Олимпизм
    Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина из Узбекистана заявила о желании участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже.

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    По словам 48-летней спортсменки, у нее по-прежнему есть большое желание выступать на профессиональном уровне.

    «На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться.

    Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

    Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику.

    В феврале 2024 года начнется квалификация. Пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трех лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — приводит слова Чусовитиной «МК».

    Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и чемпионка Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

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