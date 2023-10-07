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    Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара, Ферстаппен — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Лусаил» завершилась спринтерская гонка Гран-при Катара Формулы-1.

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    Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл гонку. Второе место занял Макс Ферстаппен (+1,871) на «Ред Булл», который стал трехкратным чемпионом мира. Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена» (+8.497).

    Формула-1. Гран-при Катара. Спринт:
    • 1. Оскар Пиастри «Макларен» — 19 кругов.
    • 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.871.
    • 3. Ландо Норрис «Макларен» +8.497.
    • 4. Джордж Расселл «Мерседес» +11.036.
    • 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +17.314.
    • 6. Карлос Сайнс «Феррари» +18.806.
    • 7. Шарль Леклер «Феррари» +19.860.
    • 8. Александер Албон «Уильямс» +19.864.
    • 9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +21.180.
    • 10. Пьер Гасли «Альпин» +21.742.
    • 11. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +22.208.
    • 12. Юки Цунода «Альфа Таури» +22.863.
    • 13. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +24.523.
    • 14. Кевин Магнуссен «Хаас» +24.970.
    • 15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +26.868.
    • 16. Нико Хюлькенберг «Хаас» — сход
    • 17. Эстебан Окон «Альпин» — сход.
    • 18. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.
    • 19. Логан Сарджент «Уильямс» — сход.
    • 20. Лиам Лоусон «Альфа Таури» — сход.
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