Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара, Ферстаппен — второй

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл гонку. Второе место занял Макс Ферстаппен (+1,871) на «Ред Булл», который стал трехкратным чемпионом мира. Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена» (+8.497).
Формула-1. Гран-при Катара. Спринт:
- 1. Оскар Пиастри «Макларен» — 19 кругов.
- 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.871.
- 3. Ландо Норрис «Макларен» +8.497.
- 4. Джордж Расселл «Мерседес» +11.036.
- 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +17.314.
- 6. Карлос Сайнс «Феррари» +18.806.
- 7. Шарль Леклер «Феррари» +19.860.
- 8. Александер Албон «Уильямс» +19.864.
- 9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +21.180.
- 10. Пьер Гасли «Альпин» +21.742.
- 11. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +22.208.
- 12. Юки Цунода «Альфа Таури» +22.863.
- 13. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +24.523.
- 14. Кевин Магнуссен «Хаас» +24.970.
- 15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +26.868.
- 16. Нико Хюлькенберг «Хаас» — сход
- 17. Эстебан Окон «Альпин» — сход.
- 18. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.
- 19. Логан Сарджент «Уильямс» — сход.
- 20. Лиам Лоусон «Альфа Таури» — сход.