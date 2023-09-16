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    Уткин: Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде — значит, они зря прожили свою жизнь

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного отсутствия российских спортсменов на летней Олимпиаде в Париже.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «На этой неделе очень активизировались разговоры о том, выступать ли российским спортсменам на Олимпиаде при том, что условия для этого выступления, конечно же, можно назвать дискриминационными в словарном смысле этого слова.

    И пресс-секретарь президента России, который вообще-то по своей работе курирует все средства массовой информации в стране, говорит: ну конечно же, надо это делать, разумеется, надо!

    Президент высказывается — я не очень понимаю, почему на Восточном экономическом форуме на эту тему, но, тем не менее, высказывается в этом же самом ключе.

    Ну так о чем тогда речь, друзья? Если в кои-то веки представители власти и Конституция Российской Федерации совпадают в своих определениях. Это вообще довольно редкая вещь за последнее время в некоторых вопросах.

    И спрашивается: на кой привлекать к этому слова "предательство" или "патриотизм"? Ведь эти слова — просто слова в языке. Они очень значимые, важные, даже начинаются на одну букву, но в отличие от статьи Конституции и слов президента, в них каждый может вложить совершенно отдельный свой собственный смысл.

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    • Мне больше всего нравится определение Михаила Жванецкого, который однажды сказал: патриотизм — это четкое, ясное, абсолютно аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Конец цитаты.

    Дорогой зритель, в отъезде спортсменов — в частности, представителей командных видов спорта, которые уезжают играть в Европу или еще куда-то — не может быть предательства.

    Потому что он продолжает сохранять связи со своей национальной спортивной федерацией и растет в мастерстве. Мало того, на его месте появляется вакансия для нового представителя какой-то спортивной школы. Ну о чем вы говорите, ну что вы несете, вы вообще понимаете, в чем спорт-то заключается?

    Непрерывность спорта, непрерывность спортивного процесса — она в том и заключается, что те, кто готов к более высоким требованиям и считают (возможно, ошибочно), что способны на большее, должны пробовать большее. Это и есть спорт.

    А вот то, что вы говорите — это вообще не спорт. Это какой-то суррогат, и я не очень понимаю, нафига вам это нужно.

    Я хочу, чтобы мне было за кого болеть за Олимпиаде. И чтобы это был, по возможности, не Джокович, за которого я, в общем-то, болею. Я бы очень хотел, чтобы у наших спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

    По очень простой причине: если у них не будет такой возможности, это означает, что они зря прожили свою жизнь», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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