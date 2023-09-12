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    Министра спорта РФ: Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    «Не понимаю, почему этому (участию российских спортсменов в Играх) уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета.

    Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации.

    Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут.

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    • И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода "красной черты" — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства.

    Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

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