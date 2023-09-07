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    Хэмилтон: Цель на эти два года — 100 процентов бороться и побеждать в чемпионате

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    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о своих ближайших планах на будущее.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Цель на эти два года — 100 процентов бороться и побеждать в чемпионате. Прямо сейчас мы вторые в Кубке конструкторов и хотим свергнуть с трона тех, кто на вершине. Что касается долгосрочной перспективы, я думаю о следующем контракте: как он будет выглядеть, насколько будет длительным. Я планирую остаться тут на какое-то время.

    Но ситуация может поменяться. Может, в следующем году я скажу: "К черту все". Кто знает. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, однако прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным. Для любого человека это непросто. Надо сохранять форму и здоровье, попытаться нащупать баланс, получать удовольствие и от жизни, и от работы, баланс с семейной жизнью и всем таким», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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