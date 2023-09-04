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    Бах: Изолировать всех с российским паспортом невозможно из-за Олимпийской хартии

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

    Томас Бах
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    Томас Бах

    «Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из‑за того, что кто‑то в его сообществе, в стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что‑то неправильное или плохое. У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов. Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб.

    С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, у нас есть украинское правительство, которое заявило, что нужно полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека. Это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии.

    Вы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности и добиться уважения к вашей организации, вам необходимо сотрудничество с политикой. Вы не можете сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живем на острове или в пузыре, совсем одни.

    Нам необходимо вести диалог с политиками, и мы должны гарантировать, что политики уважают нашу автономию, наш нейтралитет и таким образом позволяют нам сделать мир лучше посредством спорта. В противном случае, если мы будем политизироваться, этот вклад исчезнет. Тогда не будет больше всемирной солидарности. Тогда больше не будет правил, применимых ко всем спортсменам на этой планете, и в этом диалоге вам почти придется убеждать в этом политических лидеров», — заявил Бах в интервью CNBC‑TV18.

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