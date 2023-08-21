ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян
  • 16:18
    • Официально: Защитник «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак»
  • 16:06
    • Горячкина и Салимова сыграли вничью в первой партии тай-брейка в финале Кубка мира
    Все новости спорта

    Хэмилтон: Лично мне все равно, на какой позиции я закончу чемпионат

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о текущем сезоне Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Льюис Хэмилтон

    «Наш болид становится все лучше. Будет здорово, если мы будем обновлять машину до конца сезона, как в прошлом году. В то же время другие команды в таком случае переключатся раньше нас на подготовку к следующему сезону.

    Лично мне все равно, на какой позиции я закончу чемпионат. Главное для меня — помочь команде в подготовке к следующему году, чтобы к зимним тестам и первой гонке сезона мы подошли с машиной без дельфинирования и с прижимной силой и эффективностью, к которым мы стремимся. В таком случае мы сможем бороться с любым соперником. Это моя мечта на данный момент», — приводит слова Хэмилтона Channel 4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Парри — Петерсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Машарова — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному