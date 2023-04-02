ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Справились без Холанна. «Ман Сити» унизил «Ливерпуль» и продолжил гонку за лидером
  • 12:08
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
    Все новости спорта

    Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата «Формулы-1», который прошел на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне (Австралия).

    Макс Ферстаппен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    Второе место занял представитель «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

    Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами. На втором рестарте произошло несколько аварий, в том числе столкнулись двое пилотов «Альпин».

    Австралия Чемпионат мира 3-й этап «Гран-при Австралии»
    • 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
    • 2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 0.179
    • 3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 0,769
    • 4. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 3.082
    • 5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 3.320
    • 6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 3.701
    • 7. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 4.939
    • 8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 5.382
    • 9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 5.713
    • 10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 6.052
    • 11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 6.513
    • 12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 6.594
    • Не финишировали:
    • Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri)
    • Эстебан Окон (Франция, Alpine)
    • Пьер Гасли (Франция, Alpine)
    • Логан Сарджент (США, Williams)
    • Кевин Магнуссен (Дания, Haas)
    • Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)
    • Александр Албон (Таиланд, Williams)
    • Шарль Леклер (Монако, Ferrari)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Наполи» «Милан»?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Армейцы будут торопиться
  • «Факел» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • В дерби «армейских» команд финалом начнет рулить Питер
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному