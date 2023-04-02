Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе место занял представитель «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами. На втором рестарте произошло несколько аварий, в том числе столкнулись двое пилотов «Альпин».
Австралия Чемпионат мира 3-й этап «Гран-при Австралии»
- 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
- 2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 0.179
- 3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 0,769
- 4. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 3.082
- 5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 3.320
- 6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 3.701
- 7. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 4.939
- 8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 5.382
- 9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 5.713
- 10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 6.052
- 11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 6.513
- 12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 6.594
- Не финишировали:
- Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri)
- Эстебан Окон (Франция, Alpine)
- Пьер Гасли (Франция, Alpine)
- Логан Сарджент (США, Williams)
- Кевин Магнуссен (Дания, Haas)
- Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)
- Александр Албон (Таиланд, Williams)
- Шарль Леклер (Монако, Ferrari)