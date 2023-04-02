Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл»стал победителем Гран-при Австралии — третьего этапа чемпионата «Формулы-1», который прошел на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне (Австралия).

Второе место занял представитель «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами. На втором рестарте произошло несколько аварий, в том числе столкнулись двое пилотов «Альпин».