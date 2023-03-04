Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) подошла к концу женская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону.

Победу одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн, которая стартовала первой, один раз промахнулась и показала время 29.22,7.

Второе место заняла ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд, допустившая один промах и проигравшая лидеру 2 секунды.

Замкнула тройку сильнейших стреляющая лыжница из Франции Анаис Шевалье-Буше. Она ни разу ни промахнулась и уступила победительнице 15 секунд.