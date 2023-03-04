Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Победу одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн, которая стартовала первой, один раз промахнулась и показала время 29.22,7.
Второе место заняла ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд, допустившая один промах и проигравшая лидеру 2 секунды.
Замкнула тройку сильнейших стреляющая лыжница из Франции Анаис Шевалье-Буше. Она ни разу ни промахнулась и уступила победительнице 15 секунд.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
- 1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 29.22,7 (1 промах).
- 2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 2,2 секунды (1).
- 3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +15,3 (0).