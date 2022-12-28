Кристиансен и Тандреволд выиграли масс-старт «Рождественской гонки»

Победителями масс-старта в рамках соревнований стали норвежцы Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Второе место у французов Фабьена Клода и Жулии Симон, замкнули тройку призеров представители Чехии Михал Крчмарж и Маркета Давидова.
Рождественская гонка. Масс-старт
- 1. Ветле Шостад Кристиансен — Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 33.46,7 (3)
- 2. Фабьен Клод — Жюлия Симон (Франция) — 25,4 (5)
- 3. Михал Крчмарж — Маркета Давидова (Чехия) — 25,9 (4)
- 4. Феликс Ляйтнер — Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 49,4 (6)
- 5. Филипп Наврат — Ванесса Фойгт (Германия) — 58,5 (6)
- 6. Йоша Буркхальтер — Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 1.10,8 (6)
- 7. Бенедикт Долль — Дениз Херманн-Вик (Германия) — 1.19,9 (9)
- 8. Теро Сеппяля — Мари Эдер (Финляндия) — 1.40,8 (9)
- 9. Антон Дудченко — Юлия Джима (Украина) — 1.42,3 (7)
- 10. Томмазо Джакомель — Доротея Вирер (Италия) — 1.42,6 (11)