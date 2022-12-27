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    Большунов может пропустить гонку на 15 км

    Прочие Лыжи
    Лыжник Александр Большунов травмировался в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске и может пропустить заезд на 15 км.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Спортсмен получил повреждение в момент столкновения с Сергеем Устюговым. Таким образом, оба спортсмена не смогли завершить гонку свободным стилем. Устюгов оказался пятым, а Большунов — последним, шестым.

    «Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас — массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром», — приводит слова Бородавко ТАСС.

    Спринт на 15 км состоится 28 декабря в рамках 5-го этапа Кубка России.

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