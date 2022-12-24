Валиева: Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками, как Акатьева и Туктамышева

Чемпионской России стала Софья Акатьева, замкнула тройку призерок Елизавета Туктамышева.
«Красноярск. Чемпионат России. Все позади и теперь можно выдохнуть.
Еще раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.
По традиции во время чемпионата России у моей мамы был день рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама.
Благодарю своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова и всю нашу команду.
Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!», — написала Валиева в телеграм-канале.