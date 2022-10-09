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    Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии

    Прочие Автоспорт Формула-1
    На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул Серхио Перес, представляющий «Ред Булл».

    Гонка после старта из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса была остановлена более чем на два часа. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Она была завершена через три часа после прогревочного круга.

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    Формула-1. Гран-при Японии

    Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов
    Шарль Леклер («Феррари») + 26,763.
    Серхио Перес («Ред Булл») + 27,066
    Эстебан Окон («Альпин») + 39,685
    Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 40,326
    Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 46,358
    Фернандо Алонсо («Альпин») + 46,369
    Джордж Расселл («Мерседес») + 47,661
    Николас Латифи («Уильямс») + 1:10,143
    Ландо Норрис («Макларен») + 1:10,782
    Даниэль Риккардо («Макларен») + 1:12,877
    Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1:13,904

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