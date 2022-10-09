Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии

На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл»

Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул Серхио Перес, представляющий «Ред Булл».

Гонка после старта из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса была остановлена более чем на два часа. В результате пилоты не проехали запланированные 53 круга. Она была завершена через три часа после прогревочного круга.

7-кратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым. В топ-10 также вошли Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин», и Фернандо Алонсо из «Альпин».

Формула-1. Гран-при Японии

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов

Шарль Леклер («Феррари») + 26,763.

Серхио Перес («Ред Булл») + 27,066

Эстебан Окон («Альпин») + 39,685

Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 40,326

Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 46,358

Фернандо Алонсо («Альпин») + 46,369

Джордж Расселл («Мерседес») + 47,661

Николас Латифи («Уильямс») + 1:10,143

Ландо Норрис («Макларен») + 1:10,782

Даниэль Риккардо («Макларен») + 1:12,877

Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1:13,904