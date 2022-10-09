Гонка «Формулы‑1» в Японии приостановлена сразу после старта

Гонка 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии — приостановлена из-за дождя.

После старта произошло сразу несколько инцидентов: Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше. А вот испанец Карлос Сайнс из «Феррари» разбил машину, потеряв контроль над болидом.

После этого гоночная дирекция сначала выпустила машину безопасности, а затем решила вовсе остановить гонку.

Точная причина остановки неизвестна: речь может идти как о слишком большом количестве воды на трассе, так и о необходимости восстановить отбойники после аварии Сайнса.