Гонка «Формулы‑1» в Японии приостановлена сразу после старта Фото: globallookpress.com
После старта произошло сразу несколько инцидентов: Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше. А вот испанец Карлос Сайнс из «Феррари» разбил машину, потеряв контроль над болидом.
После этого гоночная дирекция сначала выпустила машину безопасности, а затем решила вовсе остановить гонку.
Точная причина остановки неизвестна: речь может идти как о слишком большом количестве воды на трассе, так и о необходимости восстановить отбойники после аварии Сайнса.