Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской

Российская фигуристкапокинула группу, сообщает «Р-Спорт»

18-летняя спортсменка будет тренироваться у Светланы Соколовской.

«Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по ее мнению, у нее обостряются травмы», — сказал источник издания.

Трусова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

Под руководством Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2016 по 2020 год, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В 2021-м она вернулась к Тутберидзе.