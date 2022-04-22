ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Один удар — один гол. «Барса» укрепила свою позицию в топ-4
  • 13:51
    • Сборная Украины может провести товарищеский матч с Англией или «Манчестер Сити»
  • 13:44
    • Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026
  • 13:09
    • Мбаппе потребовал от «Реала» дополнительно 100 млн евро, но получил отказ
  • 12:36
    • В «Спартаке» рассказали о сотрудничестве с зарубежными компаниями
  • 10:48
    • «ПСЖ» придется продать Доннарумму или Наваса
    Все новости спорта

    Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту — 2026

    Прочие Коньки
    Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года.

    Фрагмент соревнований
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент соревнований

    Соответствующая информация содержится на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Российская сторона планирует проводить турнир в Коломне. Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года.

    Кроме того, Россия подала заявку на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.

    В начале марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводящихся под эгидой организации. Отстранение связано с украинскими событиями.

    Пока в ISU не комментируют заявку российской стороны. Но из-за отстранения турниры в России не проводятся.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
  • Рублев обыграет Даниэля с разгромным счетом?
  • Даниэль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Волки» обезопасят себя от вылета
  • «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному