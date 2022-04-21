Ислам Махачев жестко ответил Арману Царукяну

Наканунесказал, что он отберет пояс у Махачева, когда тот его завоюет. Ислам не остался в стороне и ответил своему обидчику:

Ислам Махачев Боец UFC Ты можешь побить только бабушкины пирожки

Об этот боец из Дагестана написал у себя в соцсетях. Ранее Махачев и Царукян встречались в очном противостоянии в 2019 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам.

На данный момент Махачев выиграл в UFC уже 10 поединков кряду и расположился на третьей строчке в рейтинге легковесов. Всего у дагестанского бойца в карьере 22 победы и одно поражение.

В активе Царукяна 18 выигрышных поединков и 2 проигрышных. Сейчас Арман занимает 11-ую строчку в рейтинге в легком дивизионе.