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    Ислам Махачев жестко ответил Арману Царукяну

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    Накануне Арман Царукян сказал, что он отберет пояс у Махачева, когда тот его завоюет. Ислам не остался в стороне и ответил своему обидчику:

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

  • Ислам Махачев
  • Боец UFC
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    • Об этот боец из Дагестана написал у себя в соцсетях. Ранее Махачев и Царукян встречались в очном противостоянии в 2019 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам.

    На данный момент Махачев выиграл в UFC уже 10 поединков кряду и расположился на третьей строчке в рейтинге легковесов. Всего у дагестанского бойца в карьере 22 победы и одно поражение.

    В активе Царукяна 18 выигрышных поединков и 2 проигрышных. Сейчас Арман занимает 11-ую строчку в рейтинге в легком дивизионе.

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