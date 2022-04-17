5 причин, почему Хамзат Чимаев станет чемпионом в UFC

Чимаев пока что уверенно идет вверх по карьерной лестнице без поражений. Он сумел пройти Гилберта Бернса, и следующим соперником должен стать первый номер рейтинга Колби Ковингтон.

Чимаев подходит к своему пику

Бой на UFC 273 против Гилберта Бернса показал, что Чимаев уже сейчас является одним из сильнейших бойцов дивизиона. Хамзат с первых секунд занял центр октагона и вел поединок по своим правилам. При этом Гилберт Бернс был первой проверкой на прочность для шведа.

Ранее Чимаев дрался с вне рейтинговыми соперниками, но топ-10 — это совершенно другой уровень. Нельзя говорить, что Хамзат очень легко победил Бернса. Предыдущие его бои заканчивались в UFC досрочно, а на этот раз пришлось дожидаться судейских решений.

Чимаев еще не на пике, но плавно подбирается к нему. За предыдущие четыре поединка швед пропустил четыре удара. Бернс же показал, что такое высочайший уровень и с защитой от ударов у шведа есть определенные проблемы. Впрочем, по статистике Хамзат Чимаев нанес гораздо больше точных ударов.

Но шведский боец очень быстро прогрессирует. Победа над Бернсом дала позволила ему стать третьим номером в рейтинге в полусреднем дивизионе. И уже после следующей победы Чимаев вполне будет готов сразиться за титул.

Хорошая ментальная готовность

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Психология играет очень важную роль в единоборствах. Некоторые бойцы, видя неудобного соперника, максимально оттягивают поединок, потому как не уверены в своих силах.

Чимаев же не боится никого. Он готов выходить драться каждую неделю. Уже сейчас он не стесняется кидать провокационные комментарии в адрес других топовых бойцов.

Хамзат Чимаев Боец UFC Усман — это уже пенсионер. У много проблем со здоровьем. Он перенес много операций и у него постоянно что-то болит. Он для меня уже слишком стар и медлителен

Об этом Чимаев заявил в своем интервью на YouTube канале Даниэля Кормье.

Мало конкурентов

Следующим соперником Чимаева должен быть Колби Ковингтон. Американец является первым номером в рейтинге, однако он сам в следующий раз выйдет на чемпионский бой довольно нескоро. Гилберта Бернса Чимаев уже прошел.

Висенте Люке потерпел поражение от Белала Мухаммада и теперь ему нужно один или два боя выигрывать, чтобы закрыть его. Ранее неплохо показывал себя Стивен Томсон, но его пик закончился во времена эры чемпионства Тайрона Вудли.

Хорхе Масвидаль дважды дрался с Усманом и проиграл. Тому же Ковингтону он уже уступил. Хорхе 37 лет и возраст на результатах против топовых бойцов сказывается. Остается только два претендента на титул помимо самого Чимаева.

Одним из них является Леон Эдвардс, который сейчас благодаря девяти победам кряду в рейтинге на строчку выше шведского бойца. Как раз, Эдвардс подерется с Усманом в июле. Если Леон проиграет, что следующий, должен быть Белал Мухаммад, у которого сейчас 7 побед подряд.

Есть вероятность, что Чимаев может выйти на титул или же к концу текущего года, или в начале следующего. Других конкурентов кроме Мухаммада и Эдвардса больше нет.

Камару Усман со временем пойдет на спад

Камару Усман globallookpress.com

Действующему чемпиону UFC в полусреднем весе на данный момент уже 34 года. Пока что он находится в хорошей форме, но со временем и он пойдет на спад также, как когда-то это сделал и Тайрон Вудли. Проблема Усмана заключается в том, что против неудобных соперников он вяжет бой и защищает титул по очкам, как это было во второй встрече с Ковингтоном.

Но если клинч возле сетки принес пользу в бою против Колби, то вот при встрече с Чимаевым он вряд ли поможет. Не стоит забывать, что Хамзат является базовым борцом. Он сам выигрывает бои досрочно удушающими приемами. В стойке у Камару Усмана тоже есть проблемы и бой с Ковингтоном это показал.

Колби перебивал чемпиона на дальней дистанции, но ничего не мог поделать в борьбе у сетки. Нигериец забрал победу по очкам. По мнению Чимаева, у Усмана и вовсе не было достойной оппозиции. Вот что сказал шведский боец:

Хамзат Чимаев Боец UFC Усман выигрывает у одних и тех же. По два раза он одолел Ковингтона и Масвидаля. Тайрон Вудли теперь и вовсе уже не дерется. После поражения от Усмана его победили многие. Вудли даже проиграл блогеру в двух боксерских поединка. Разве его можно считать сильным оппонентом? Усман еще не дрался с таким соперником, как я

Усман провел уже пять успешных защит кряду. Однако рано или поздно поражение все же случится, если действующий чемпион в ближайшее время не завершит карьеру.

Хорошая физическая готовность и доминирующий стиль

Хамзат Чимаев: 2 финиша за 10 дней в UFC

Хамзат Чимаев является одним из двух бойцов, находящихся сейчас в топ-10 полусреднем дивизионе, кому удавалось одерживать в UFC четыре победы подряд досрочно. Вторым таким является Висенте Люке. У Камару Усмана есть несколько побед досрочно на начальном этапе карьеры, но тогда нигериец еще не дрался в UFC.

Но в отличии от того же Люке у Чимаева нет поражений. Хамзат всегда идет вперед и даже в бою с Бернсом он не отступал и постоянно прессинговал бразильца. Также это во многом связано с великолепной физической готовностью. Гилберт Бернс является довольно массивным и габаритным бойцом, однако Чимаев в первом раунде с легкостью перевел его в партер и завладел контролем на полторы минуты.

Хорошая ударная мощь и великолепное кардио также является одним и залогов успеха шведа. К тому же, он явно моложе всех своих конкурентов. Того же Ковингтона не всегда хватает на пять раундов. Усман уже довольно возрастной, как другие бойцы топ-10. Чимаеву же только 27 лет.

Провести три раунда по пять минут для него не составляет труда. Чимаев в среднем в минуту наносит 8 акцентированных ударов при точности в 70 процентов. Каждый второй нокдаун для соперников заканчивается поражениями. Оппоненты просто не выдерживают темп Хамзата Чимаева и им приходится отступать.