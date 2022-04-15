ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»
  • 21:25
    • «Динамо» обыграло «Ахмат», у Шунина ассист
  • 23:55
    • «Милан» обыграл «Дженоа» и вернул лидерство в Серии А
  • 21:58
    • Гол и ассист Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Специю»
  • 21:21
    • Букмекер Bettery завершает работу
  • 18:42
    • ISU может лишить Россию этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне
    Все новости спорта

    Матч-реванш между Усиком и Джошуа может состояться 23 июля

    Прочие Единоборства
    Первая дата матч-реванша между Усиком и Джошуа была запланирована на конец июня 2022 года. Однако бой решили перенести на другой день.

    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик

    Как сообщает промоутер Эдди Хирн, второй поединок с участием Александра Усика и Энтони Джошуа может состояться 23 июля.

    По словам британского менеджера, наиболее вероятным местом проведения боя является Саудовская Аравия, а в качестве запасных вариантов рассматриваются Лондон и Лас-Вегас.

    Первый бой между украинским и английским боксером проходил 25 сентября 2021 года и закончился он победой Усика единогласным решением судей. Александр на данный момент является обладателем четырех поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» снова будет доминировать в матче с «Ливерпулем»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отправит ли «Спартак» в отставку Слуцкого?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ЦСКА добудет три очка в Уфе?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Колорадо — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному