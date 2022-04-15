Матч-реванш между Усиком и Джошуа может состояться 23 июля

Первая дата матч-реванша между Усиком и Джошуа была запланирована на конец июня 2022 года. Однако бой решили перенести на другой день.

Как сообщает промоутер Эдди Хирн, второй поединок с участием Александра Усика и Энтони Джошуа может состояться 23 июля.

По словам британского менеджера, наиболее вероятным местом проведения боя является Саудовская Аравия, а в качестве запасных вариантов рассматриваются Лондон и Лас-Вегас.

Первый бой между украинским и английским боксером проходил 25 сентября 2021 года и закончился он победой Усика единогласным решением судей. Александр на данный момент является обладателем четырех поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.