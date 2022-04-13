Щербакова: Готовлюсь к следующему сезону, но новых четверных на данный момент не учу

Олимпийская чемпионка по фигурному катаниюнамерена готовиться к следующему сезону.

Сегодня фигуристка выступила в шоу Этери Тутберидзе в Москве.

«В начале мая отпуск, будет полная возможность восстановиться и отдохнуть. Планов по программам пока нет. Я готовлюсь к следующему сезону, но новых четверных на данный момент не учу.

Четверной риттбергер тренировала, когда собиралась выступать на чемпионате мира, но потом сосредоточилась на чистом прокате программ. Когда были планы на чемпионат мира, энтузиазма учить его было больше.

Очень понравилось сейчас выступать, больший акцент делала на хореографию, старалась отучить себя нервничать. Все равно это происходит, сейчас не хватило шестиминутной разминки, чтобы почувствовать лед.

Стараюсь это исправить. Делаю больше хореографии, смотрю в глаза зрителям», — сказала Щербакова «Р-Спорту».