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    Сакамото победила на ЧМ-2022 по фигурному катанию

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    Японка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье.

    Каори Сакамото
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    Каори Сакамото

    По сумме двух программ соревнований одиночниц японская спортсменка получила 236,09 балла.

    Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лю — 211,19.

    Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Произвольная программа
    • 1. Каори Сакамото (Япония) — 155,77
    • 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 142,70
    • 3. Алиса Лью (США) — 139,28
    • 4. Мэрайя Белл (США) — 136,11
    • 5. Анастасия Губанова (Грузия) — 134,02
    • 6. Ю Ен (Южная Корея) — 132,83
    • 7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 132,39
    • 8. Карен Чен (США) — 126,35
    • 9. Екатерина Куракова (Польша) — 124,51
    • 10. Маделин Скиза (Канада) — 123,94
    • 11. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 122,98
    • 12. Вакаба Хигучи (Япония) — 121,12
    • 13. Ольга Микутина (Австрия) — 120,84
    • 14. Николь Шотт (Германия) — 120,65
    • 15. Мана Кавабе (Япония) — 118,76
    • 16. Нина Петрыкина (Эстония) — 116,36
    • 17. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 112,90

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Итоговое положение
    • 1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09
    • 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70
    • 3. Алиса Лью (США) — 211,19
    • 4. Мэрайя Белл (США) — 208,66
    • 5. Ю Ен (Южная Корея) — 204,91
    • 6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61
    • 7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 196,55
    • 8. Карен Чен (США) — 192,51
    • 9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 188,50
    • 10. Николь Шотт (Германия) — 188,42
    • 11. Вакаба Хигучи (Япония) — 188,15
    • 12. Маделин Скиза (Канада) — 188,14
    • 13. Екатерина Куракова (Польша) — 186,43
    • 14. Ольга Микутина (Австрия) — 182,98
    • 15. Мана Кавабе (Япония) — 182,44
    • 16. Нина Петрыкина (Эстония) — 176,60
    • 17. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 171,39
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