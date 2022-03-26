Сакамото победила на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Каори Сакамото Фото: globallookpress.com
По сумме двух программ соревнований одиночниц японская спортсменка получила 236,09 балла.
Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лю — 211,19.
Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Произвольная программа
- 1. Каори Сакамото (Япония) — 155,77
- 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 142,70
- 3. Алиса Лью (США) — 139,28
- 4. Мэрайя Белл (США) — 136,11
- 5. Анастасия Губанова (Грузия) — 134,02
- 6. Ю Ен (Южная Корея) — 132,83
- 7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 132,39
- 8. Карен Чен (США) — 126,35
- 9. Екатерина Куракова (Польша) — 124,51
- 10. Маделин Скиза (Канада) — 123,94
- 11. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 122,98
- 12. Вакаба Хигучи (Япония) — 121,12
- 13. Ольга Микутина (Австрия) — 120,84
- 14. Николь Шотт (Германия) — 120,65
- 15. Мана Кавабе (Япония) — 118,76
- 16. Нина Петрыкина (Эстония) — 116,36
- 17. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 112,90
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Женщины. Итоговое положение
- 1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09
- 2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70
- 3. Алиса Лью (США) — 211,19
- 4. Мэрайя Белл (США) — 208,66
- 5. Ю Ен (Южная Корея) — 204,91
- 6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61
- 7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 196,55
- 8. Карен Чен (США) — 192,51
- 9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 188,50
- 10. Николь Шотт (Германия) — 188,42
- 11. Вакаба Хигучи (Япония) — 188,15
- 12. Маделин Скиза (Канада) — 188,14
- 13. Екатерина Куракова (Польша) — 186,43
- 14. Ольга Микутина (Австрия) — 182,98
- 15. Мана Кавабе (Япония) — 182,44
- 16. Нина Петрыкина (Эстония) — 176,60
- 17. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 171,39