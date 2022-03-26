Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 16-й

Серхио Перес Фото: globallookpress.com
Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших в квалификации его напарник Карлос Сайнс.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал четвертым, cемикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон («Мерседес») занял 16-е место.
Отметим, что сессия была прервана на час из-за серьезной аварии пилота «Хаас» Мика Шумахера, который во втором сегменте квалификации разбил болид.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
- 1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200.
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025.
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202.
- 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261.
- 5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868.
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904.
- 7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947.
- 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983.
- 9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054.
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388.
- 11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651.
- 12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773.
- 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819.
- 14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920.
- 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009.
- 16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343.
- 17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492.
- 18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543.
- 19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817.
- 20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.