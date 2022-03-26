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    Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 16-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в квалификации 2-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Саудовской Аравии».

    Серхио Перес
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    Серхио Перес

    Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших в квалификации его напарник Карлос Сайнс.

    Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал четвертым, cемикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон («Мерседес») занял 16-е место.

    Отметим, что сессия была прервана на час из-за серьезной аварии пилота «Хаас» Мика Шумахера, который во втором сегменте квалификации разбил болид.

    Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
    • 1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200.
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025.
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202.
    • 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261.
    • 5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868.
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904.
    • 7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947.
    • 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983.
    • 9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054.
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388.
    • 11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651.
    • 12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773.
    • 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819.
    • 14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920.
    • 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009.
    • 16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343.
    • 17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492.
    • 18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543.
    • 19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817.
    • 20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.
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