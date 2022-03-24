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    Шома Уно: Чен демонстрирует стабильность последние 4 года. И если он способен на это, я тоже могу

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    Японский фигурист Шома Уно прокомментировал свою победу в короткой программе на чемпионате мира во французском Монпелье.

    Шома Уно
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    Шома Уно

    Он набрал 109,63 балла. Второе место занял Юма Кагияма (105,69), третьим стал Казуки Томоно (101,12).

    «Когда был на Гран-при Франции в 2019 году, я выступил там ужасно. И это стало для меня поворотным моментом.

    Юма уже сейчас катается намного лучше меня во многих аспектах — он держит меня в тонусе, благодаря чему я могу быть на тех местах, на которых нахожусь сегодня.

    У меня нет особого представления о том, каким фигуристом я хочу быть, но у Нэтана Чена невероятно сложный контент, и он демонстрирует стабильность последние четыре года.

    И если он способен на это, я чувствую, что тоже мог бы найти способ», — цитирует Уно журналист Джеки Вонг.

    Нэтан Чен не выступает на чемпионате мира из-за травмы.

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