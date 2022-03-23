Садреев и Кустова победили на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

Серебряные призёры Олимпиады-2022одержали победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем в Нижнем Тагиле.

Для российских спортсменов эти состязания стали последними в сезоне-2021/2022.

Садреев выиграл турнир с результатом 247,1 балла. Серебряным призёром стал Евгений Климов (232,1), бронзовым — Роман Трофимов (223,8).

Кустова показала результат 209,2 балла. Второй стала Анна Шпынёва (184,5), третьей — Ирина Аввакумова (183,3).

На Олимпийских играх в Пекине Садреев, Аввакумова, Климов и Ирма Махиня стали серебряными призёрами в смешанных командных соревнованиях.