Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Эрик Лессер Фото: globallookpress.com
Немецкий биатлонист не допустил ни одного промаха на огневых рубежа и преодолел дистанцию на 32 минуты и 3,8 секунды.
Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе, третьим к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд.
Россияне из-за отстранения от международных соревнований в гонке участия не принимали.
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
- 1. Эрик Лессер (Германия) — 32.03,8 (0 промахов).
- 2. Кентен Фийон Майе (Франция) +9,4 (1).
- 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,7 (3).
- 4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.04,9 (2).
- 5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.09,7 (2).
- 6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.31,3 (3)