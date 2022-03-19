Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Немецвыиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Немецкий биатлонист не допустил ни одного промаха на огневых рубежа и преодолел дистанцию на 32 минуты и 3,8 секунды.

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе, третьим к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд.

Россияне из-за отстранения от международных соревнований в гонке участия не принимали.