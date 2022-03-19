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    Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

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    Немец Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

    Эрик Лессер
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    Эрик Лессер

    Немецкий биатлонист не допустил ни одного промаха на огневых рубежа и преодолел дистанцию на 32 минуты и 3,8 секунды.

    Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе, третьим к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд.

    Россияне из-за отстранения от международных соревнований в гонке участия не принимали.

    Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
    • 1. Эрик Лессер (Германия) — 32.03,8 (0 промахов).
    • 2. Кентен Фийон Майе (Франция) +9,4 (1).
    • 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +22,7 (3).
    • 4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.04,9 (2).
    • 5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.09,7 (2).
    • 6. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.31,3 (3)
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