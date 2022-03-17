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    Большунов стал третьим в спринте на соревнованиях в Кирово-Чепецке. Победил Ретивых

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    Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял третье место в спринте классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он показал третье время в финальном забеге. Его результат — 3.58,60.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Победу одержал Глеб Ретивых, который на 0,05 секунды опередил Александра Терентьева, занявшего второе место, и на 0,42 секунды оторвался от Большунова.

    В квалификации Александр Большунов показал второй результат, уступив лишь Александру Терентьеву, в четвертьфинале обошёл Максима Зубцова и Дениса Филимонова, а в полуфинале также стал лучшим, оторвавшись от Андрея Кузнецова на 0,26 секунды.

    Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Финал

    1. Глеб Ретивых — 3.58,18.
    2. Александр Терентьев +0,05.
    3. Александр Большунов +0,42.
    4. Сергей Ардашев +7,82.
    5. Савелий Коростелёв +9,09.
    6. Андрей Кузнецов +10,98.

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