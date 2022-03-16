Российская бегунья дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Екатерина Выставкина Фото: globallookpress.com
«На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) №46/2022 от 14 марта 2022 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — говорится в сообщении.
Срок дисквалификации спортсменки — с 14 марта 2022 года по 13 марта 2026 года. Аннулируются результаты Выставкиной, показанные за период с 1 декабря 2016 года, даты начала первоначальной дисквалификации.
В 2015 году Выставкина выиграла бронзовую медаль чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями и в составе сборной России выступила на чемпионате мира в Пекине.