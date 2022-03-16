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    Российская бегунья дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

    Прочие Допинг Легкая атлетика
    Российская бегунья Екатерина Выставкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Екатерина Выставкина
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    Екатерина Выставкина

    «На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) №46/2022 от 14 марта 2022 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — говорится в сообщении.

    Срок дисквалификации спортсменки — с 14 марта 2022 года по 13 марта 2026 года. Аннулируются результаты Выставкиной, показанные за период с 1 декабря 2016 года, даты начала первоначальной дисквалификации.

    В 2015 году Выставкина выиграла бронзовую медаль чемпионата России в беге на 3000 метров с препятствиями и в составе сборной России выступила на чемпионате мира в Пекине.

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