Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке СБР в Уфе

Динара Алимбекова Фото: globallookpress.com
Второй к финишу пришла россиянка Ирина Казакевич, отставшая более чем на минуту. На её счету три промаха. Спортсменка стала чемпионкой России. Замкнула тройку сильнейших её соотечественница Кристина Резцова, сделавшая шесть неточных выстрелов.
Биатлон. Кубок СБР. Женщины. Гонка преследования
1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8 (2 промаха)
2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2 (3)
3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6 (6)
4. Ирина Лещенко (Беларусь) +1.27,4 (3)
5. Лариса Куклина (Россия) +1.51,6 (1)
6. Виктория Сливко (Россия) +2.22,8 (2)
7. Светлана Миронова (Россия) +2.46,7 (6).