Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Йонна Сундлинг Фото: globallookpress.com
Второй результат показала словенка Анамария Лампич. Её отставание составило 8,41 секунды. Тройку лучших замкнула Майя Дальквист из Швеции. Она уступила Сундлинг 9,54 секунды.
Напомним, что российских лыжников отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации Москвы на Донбассе. Из-за этого россияне выступают на внутренних турнирах. Общий зачёт Кубка мира в нынешнем сезоне выиграла россиянка Наталья Непряева. Она досрочно гарантировала себе Большой хрустальный глобус.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция). Спринт, женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.21,05
2. Анамария Лампич (Словения) + 8,41
3. Майк Дальквист (Швеция) + 9,54.