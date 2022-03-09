Стал известен состав сборной Беларуси для участия в Кубке и чемпионате России

Стал известен состав сборной Беларуси, которая сегодня, 9 марта прилетает в Уфу для участия в Кубке России и чемпионате России:

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов;

Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.

Ожидается, что Смольский, Алимбекова и Лещенко выступят только в Уфе, а на чемпионате России в Тюмени к команде присоединятся Сергей Бочарников и Анна Сола, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее Алимбекова и Сола заявляли о своих намерениях завершить соревновательный сезон досрочно.

Соревнования в столице Башкортостана включают в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка России), гонки преследования и масс-старты 60 участников (все в рамках чемпионата России).