Стал известен состав сборной Беларуси для участия в Кубке и чемпионате России

Антон Смольский Фото: globallookpress.com
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов;
Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.
Ожидается, что Смольский, Алимбекова и Лещенко выступят только в Уфе, а на чемпионате России в Тюмени к команде присоединятся Сергей Бочарников и Анна Сола, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Ранее Алимбекова и Сола заявляли о своих намерениях завершить соревновательный сезон досрочно.
Соревнования в столице Башкортостана включают в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка России), гонки преследования и масс-старты 60 участников (все в рамках чемпионата России).