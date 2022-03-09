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    Стал известен состав сборной Беларуси для участия в Кубке и чемпионате России

    Прочие Биатлон
    Стал известен состав сборной Беларуси, которая сегодня, 9 марта прилетает в Уфу для участия в Кубке России и чемпионате России:

    Антон Смольский
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    Антон Смольский

    Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов;

    Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.

    Ожидается, что Смольский, Алимбекова и Лещенко выступят только в Уфе, а на чемпионате России в Тюмени к команде присоединятся Сергей Бочарников и Анна Сола, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    Ранее Алимбекова и Сола заявляли о своих намерениях завершить соревновательный сезон досрочно.

    Соревнования в столице Башкортостана включают в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка России), гонки преследования и масс-старты 60 участников (все в рамках чемпионата России).

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