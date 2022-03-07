Алия Иксанова выиграла Дёминский полумарафон

Алия Иксанова Фото: globallookpress.com
Второй результат показала Светлана Заборская, уступившая победительнице 1 минуту 33 секунды. Тройку лучших замкнула Рада Тарасенко. Её отставание составило 1 минуту 38 секунд.
Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Женщины. 25 км
1. Алия Иксанова — 1:12.30.
2. Светлана Заборская + 1.33.
3. Рада Тарасенко + 1.38.
Мужскую гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Накануне в женском марафоне на 50 км победила олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Участвовать в полумарафоне она не стала.