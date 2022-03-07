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    Алия Иксанова выиграла Дёминский полумарафон

    Прочие Лыжи
    В Рыбинске завершился Дёминский полумарафон. Участники пробежали 25 км классическим стилем. Победительницей гонки в женском зачёте стала Алия Иксанова. Она преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 30 секунд.

    Алия Иксанова
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    Алия Иксанова

    Второй результат показала Светлана Заборская, уступившая победительнице 1 минуту 33 секунды. Тройку лучших замкнула Рада Тарасенко. Её отставание составило 1 минуту 38 секунд.

    Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Женщины. 25 км

    1. Алия Иксанова — 1:12.30.
    2. Светлана Заборская + 1.33.
    3. Рада Тарасенко + 1.38.

    Мужскую гонку выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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