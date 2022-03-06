Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.
Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км
1. Наталья Непряева — 01:54,56.
2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35
3. Мария Истомина +2.35.
4. Ольга Царёва +2.36.
5. Алия Иксанова +2.36.
6. Светлана Заборская +3.24.
7. Анастасия Рыгалина +4.42.
Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».
В этот же день в Осло (Норвегия) состоится мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.