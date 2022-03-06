Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжницавыиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем.

Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км

1. Наталья Непряева — 01:54,56.

2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35

3. Мария Истомина +2.35.

4. Ольга Царёва +2.36.

5. Алия Иксанова +2.36.

6. Светлана Заборская +3.24.

7. Анастасия Рыгалина +4.42.

Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

В этот же день в Осло (Норвегия) состоится мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.