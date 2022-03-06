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    Наталья Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км

    Прочие Лыжи
    Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева выиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.

    Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км

    1. Наталья Непряева — 01:54,56.
    2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35
    3. Мария Истомина +2.35.
    4. Ольга Царёва +2.36.
    5. Алия Иксанова +2.36.
    6. Светлана Заборская +3.24.
    7. Анастасия Рыгалина +4.42.

    Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

    В этот же день в Осло (Норвегия) состоится мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.

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