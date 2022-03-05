Четыре немецких биатлониста попали в топ-5 в финале суперспринта на 7-м этапе Кубка IBU

Филипп Хорн Фото: globallookpress.com
Спортсмен прошёл дистанцию в 6 км за 17 минут 23,8 секунды и допустил один промах (0+1+0+0) на четырёх огневых рубежах.
Кубок IBU. Этап 7, Ленцерхайде, Швейцария
Суперспринт. 6 км. Мужчины
1. Филипп Хорн (Германия) — 17.23,8 (1)
2. Юстус Штрелов (Германия) — +9,5 (1)
3. Эмильен Клод (Франция) +13,5 (2)
4. Лукас Фрачер (Германия) +24,1 (1)
5. Марко Гросс (Германия) +25,7 (2)
6. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +31,7 (3)
7. Лорен Фрави (Швейцария) +31,8 (3)
8. Ховард Богетвейт (Норвегия) +44,3 (2)
9. Йоханнес Дале (Норвегия) +49,1 (5)
10. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +49,2 (6).
Также сегодня, 5 марта, в 15:40 мск стартует квалификация женского суперспринта. Финал запланирован на 17:20 мск.