Российская лыжница Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжницадосрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира за сезон-2021/2022.

В субботу в норвежском Осло состоялся марафон классическим стилем, по итогам которого конкурентки Непряевой потеряли шансы на победу в общем зачете.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Положение в общем зачете может измениться, если будет изменен формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.