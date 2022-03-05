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    Российская лыжница Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

    Прочие Лыжи
    Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира за сезон-2021/2022.

    В субботу в норвежском Осло состоялся марафон классическим стилем, по итогам которого конкурентки Непряевой потеряли шансы на победу в общем зачете.

  • Йохауг выиграла марафон в Холменколлене. Это была ее последняя гонка на Кубке мира
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    • Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

    Положение в общем зачете может измениться, если будет изменен формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.

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