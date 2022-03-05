Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Кентен Фийон Майе Фото: globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион показал результат 23 минуты 21 секунду, поразив все 10 мишеней на огневых рубежах.
Второе место занял Филип Фьельд Андерсен (0 промахов, +18,3 секунды), замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн (1 промах, +29,7).
Российские биатлонисты не выступали в гонке, так как были отстранены от участия в соревнованиях Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за ситуации в Украине.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт 10 км
- 1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.21,0 (0 шт. кругов)
- 2. Филип Андерсен (Норвегия) — отставание 18,3 (0)
- 3. Йоханнес Кюн (Германия) — 29,7 (1)
- 4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 31,2 (1)
- 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32,4 (2)
- 6. Эмильян Жаклен (Франция) — 34,3 (2)