Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Французодержал победу в 10-километровом спринте на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Двукратный олимпийский чемпион показал результат 23 минуты 21 секунду, поразив все 10 мишеней на огневых рубежах.

Второе место занял Филип Фьельд Андерсен (0 промахов, +18,3 секунды), замкнул тройку призеров немец Йоханнес Кюн (1 промах, +29,7).

Российские биатлонисты не выступали в гонке, так как были отстранены от участия в соревнованиях Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за ситуации в Украине.