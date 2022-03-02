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    Непряева об отстранении российских лыжников: Очень тяжело. Единственное, что я хочу — приехать домой

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных стартов.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что... Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело.

    Есть ли еще шансы на завоевание Кубка мира? Не знаю, если честно, я не хочу об этом думать. Сейчас единственное, что я хочу — это приехать домой, если честно», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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