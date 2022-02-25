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    FIS примет решение по этапу Кубка мира в Тюмени 25 февраля

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Генеральный секретарь Международной лыжной федерации (FIS) Мишель Вион заявил, что организация примет решение относительно проведения Кубка мира в Тюмени 25 февраля.

    Мишель Вион
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    Мишель Вион

    Ранее ряд спортсменов из Швеции и Норвегии, включая олимпийских чемпионов Йоханеса Клебо и Терезу Йохауг, отказались ехать на заключительный этап соревнований.

    «Мы получили много мнений из разных стран. Весь день мы обсуждали этот вопрос и проводили консультации. В пятницу мы примем решение о финале Кубка мира по лыжным гонкам.

    Многие страны уже заявили, что не будут пускать своих спортсменов в Россию. К нам также обращались многие международные спортивные федерации, которые говорили, что спортсмены не хотят ехать в Россию для участия в лыжных соревнованиях», — цитирует Виона Ilta-Sanomat.

    Заключительный этап Кубка мира в сезоне должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программу соревнований войдут масс-старты, спринты и гонки преследования.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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