FIS примет решение по этапу Кубка мира в Тюмени 25 февраля

Генеральный секретарь(FIS)заявил, что организация примет решение относительно проведения Кубка мира в Тюмени 25 февраля.

Ранее ряд спортсменов из Швеции и Норвегии, включая олимпийских чемпионов Йоханеса Клебо и Терезу Йохауг, отказались ехать на заключительный этап соревнований.

«Мы получили много мнений из разных стран. Весь день мы обсуждали этот вопрос и проводили консультации. В пятницу мы примем решение о финале Кубка мира по лыжным гонкам.

Многие страны уже заявили, что не будут пускать своих спортсменов в Россию. К нам также обращались многие международные спортивные федерации, которые говорили, что спортсмены не хотят ехать в Россию для участия в лыжных соревнованиях», — цитирует Виона Ilta-Sanomat.

Заключительный этап Кубка мира в сезоне должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программу соревнований войдут масс-старты, спринты и гонки преследования.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.