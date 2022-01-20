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    Тренер Бабикова: Антон и Карим доказали, что достойны выступать на Олимпийских играх

    Прочие Биатлон
    Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал победу спортсмена в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    «Я не понимаю, почему состав команды отбирали только по этапу в Рупольдинге. В Оберхофе Цветков не выиграл ни одной гонки у Бабикова, а Антон вытащил сингл-микст. Кроме того, мне непонятно, почему Цветков не бежал сегодня. Считаю, что Бабиков и Халили доказали сегодня, что достойны выступать на Олимпийских играх», — приводит слова Никитина Metaratings.ru.

    Ранее Союз биатлонистов России опубликовал состав мужской сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными стали Антон Бабиков и Александр Поварницын.

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