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    Латыпову продлили карантин

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову продлили карантин. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая.

    СБР и ОКР пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19-го января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», — цитирует Каминского РИА Новости.

    Латыпов сдал положительный тест на коронавирус 5 января и находится на карантине уже две недели.

    Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

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