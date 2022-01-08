Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я

Максим Цветков Фото: globallookpress.com
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км.
1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд) — 1.28.51,4 (6 промахов)
2. Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола) — отставание +23,1 секунды (5)
3. Франция (Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон, Жулия Симон) — +2.01,3 (11)
4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +2.08,4 (3 круга + 10 промахов)
5. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) + 2.08,9 (9).