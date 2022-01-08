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    Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я

    Прочие Биатлон
    В Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
    Смешанная эстафета, 4x7,5 км.

    1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд) — 1.28.51,4 (6 промахов)
    2. Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола) — отставание +23,1 секунды (5)
    3. Франция (Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон, Жулия Симон) — +2.01,3 (11)
    4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +2.08,4 (3 круга + 10 промахов)
    5. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) + 2.08,9 (9).

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