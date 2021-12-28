Джессика Диггинс выиграла первую гонку «Тур де Ски»

Джессика Диггинс Фото: globallookpress.com
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Джессика Диггинс (США) — 3.00,12.
2. Матильда Мирвольд (Норвегия) — отставание 0,13.
3. Анамария Лампич (Словения) +0,30.
4. Джулия Керн (США) +0,59.
5. Анна Дювик (Швеция) +3,92.
6. Колетта Ридцек (Германия) +5,40.