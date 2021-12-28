Бородавко: Большунов постепенно набирает форму. Спринт — не показатель

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамоценил выступлениев спринте на «Тур де Ски», где он занял 17-е место.

«Большунов постепенно набирает форму. Спринт — не показатель. Завтра будет дистанционная гонка, где он может улучшить свой результат.

Пока Александру не хватает скорости. У него все равно остается определенный лидирующий фактор.

В целом у наших лыжников не совсем хорошее состояние. В последнее время мы начали радоваться достижениям спортсменов, когда они выступают не хуже, чем вообще.

Это тревожный сигнал. Не только сегодня, но и в последнее время у нас возникают проблемы в этом виде спорта», — отметил Бородавко «Спорт-Экспрессу».