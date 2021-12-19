Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, победила Эльвира Эберг

Шведская биатлонистка преодолела 12,5 км дистанции за 35.21,7, допустив два промаха.
Второй к финишу пришла француженка Жюли Симон (+10,7), а россиянка Кристина Резцова (+12,1) финишировала третьей.
Еще одна россиянка оказалась в топ-10: Ульяна Нигматуллина стала седьмой (+28,2). Светлана Миронова (+1.45,1) финишировала 18-й, а Ирина Казакевич (+4.21,9) — 29-й.
Кубок мира по биатлону. 4-й этап
Женщины. Масс-старт
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.22,7 (2 промаха);
2. Жюли Симон (Франция) — +10,7 секунды (2);
3. Кристина Резцова (Россия) + 12,1 (2);
4. Доротея Вирер (Италия) — 13,3 (1);
5. Джессика Йислова (Чехия) — 13,9 (0);
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 19,3 (2);
7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 28,2 (1);
8. Маркета Давидова (Чехия) — 30,1 (2);
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 31,1 (1);
10. Ханна Эберг (Швеция) — 40,4 (4)…
18. Светлана Миронова (Россия) — 1.45,1 (3)…
29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.21,9 (7)…
В мужском масс-старте победу одержал француз Эмильен Жаклен, пройдя дистанцию в 15 км за 35:54.8 (1 промах).
Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+3.5; 2 промаха), третьим — норвежец Тарьей Бе (+10.3; промах).
Лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов — он финишировал 12-м (+49.3; 3 промаха).
Кубок мира по биатлону. 4-й этап
Мужчины. Масс-старт
1. Эмильян Жаклен (Франция) — 35.54,8 (1 промах)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 3,5 (2)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 10,3 (1)
4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 15,6 (0)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,4 (1)
6. Йоханнес Кюн (Германия) — 17,7 (1)...
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,3 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) — 1.03,4 (4)
22. Александр Поварницын (Россия) — 1.30,4 (2)...
25. Карим Халили (Россия) — 1.34,6 (3)
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.14,8 (6)