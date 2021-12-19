Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Сборная России Фото: globallookpress.com
Российская команда в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова использовала шесть дополнительных патронов и преодолела дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды.
Второе место заняла сборная Норвегии. Бронзовые медали — у итальянцев.
Биатлон. Кубок IBU
Смешанная эстафета
1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) — 1:05.58,5 (0+6);
2. Норвегия (Марте Кракстад Йохансен, Осне Скреде, Ховард Богетвейт, Эрленд Бьонтегорд) +54.8 (0+8);
3. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Дидье Биона, Доминик Виндиш) +1:26.5 (0+9)