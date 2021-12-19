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    Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Сборная России одержала победу в смешанной эстафете на 3-м этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

    Сборная России
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    Сборная России

    Российская команда в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова использовала шесть дополнительных патронов и преодолела дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды.

    Второе место заняла сборная Норвегии. Бронзовые медали — у итальянцев.

    Биатлон. Кубок IBU
    Смешанная эстафета

    1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) — 1:05.58,5 (0+6);

    2. Норвегия (Марте Кракстад Йохансен, Осне Скреде, Ховард Богетвейт, Эрленд Бьонтегорд) +54.8 (0+8);

    3. Италия (Беатриче Трабукки, Микела Каррара, Дидье Биона, Доминик Виндиш) +1:26.5 (0+9)

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